"عمال مصر": انتهاء ماراثون الانتخابات.. وبدء دورة نقابية 4 سنوات

كتبت- مروة شوقي:

تلقت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات العمالية بوزارة القوى العاملة، الخميس، أوراق إيداع تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، لبدء دورة نقابية جديدة تبدأ غد الجمعة، لمدة أربع سنوات قادمة.

كان مجلس إدارة الاتحاد العام الذي يضم رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس الـ27 قد عقد اجتماعا ليلة أمس، تم فيه اختيار هيئة مكتب الاتحاد ومسئولي السكرتاريات المتخصصة لأنشطة الاتحاد العام المختلفة.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع على استمرار محمد وهب الله، أمينًا عاما للاتحاد، واختيار عادل عبد الفضيل أمينًا للصندوق، وكل من: هشام فؤاد، وممدوح محمدي، مساعدان للأمين العام، وكل من إبراهيم هيكل، وهشام رضوان أمينان مساعدان للصندوق.

وتولى كل من: سعيد النقيب، ومحمد سالم منصب نائبًا لرئيس الاتحاد العام، على أن يتولى جمال عبد الناصر عقبي، منصب نائب رئيس الاتحاد للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وخالد عيش نائبا للإشراف على الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات وعبد الفتاح إبراهيم نائب لرئيس الاتحاد، وعبد المنعم الجمل نائبًا للعلاقات العمالية الدولية، والمهندس خالد الفقى نائبًا لشئون التثقيف والتدريب، ومجدي مصطفى البدوي نائبًا للإعلام والمهندس عماد حمدي، نائبًا للشئون العمالية العربية وأن يتولى هشام فاروق منصب نائب رئيس الاتحاد لموظفى الدولة.

وفي مجال أنشطة السكرتاريات المتخصصة تم اختيار حسن شحاته لتولى مسئولية سكرتارية الهجرة والاستخدام والدكتور حسام الدين مصطفى وكيلا لشئون عمال مدن القناه، ومحمد عبد الفتاح عرابي وكيلا للوجه البحري وصالح محمد علي وكيلا للوجه القبلي وجمال الصعيدي سكرتيرًا لأنشطة نشء وشباب العمال وعلى إبراهيم عبد المجيد سكرتيرًا للشئون القانونية والتنمية البشرية، وحسن محمد احمد سكرتيرا للخدمات العمالية، وأحمد السيد عبد المقصود للشئون الاقتصادية والاجتماعية، ومجدي حسن على سكرتيرًا لعلاقات العمل والاجور، ومجدي محمد الحسبانى سكرتيرًا للسلامة والصحة المهنية.

وفى ختام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام برئاسة جبالي المراغي، جدد ممثلوا عمال مصر تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين على مواصلة العطاء وتوفير المناخ الآمن للعمال من أجل مزيد من التنمية والاستقرار في ربوع الوطن.