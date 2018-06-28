السيسي يبحث مع ملك البحرين تطورات الأوضاع في المنطقة

كتب- محمد قاسم:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الجانبان أكدا على ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية في ضوء الأزمات التي تعاني منها عدد من دول المنطقة والتحديات المتزايدة التي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأضاف راضي، أن الاتصال استعرض بعض ملفات العلاقات الثنائية، حيث أكد الزعيمان حرصهما على مواصلة العمل لدفع التعاون المشترك بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.