"عبدالعاطي" يشيد بحجم تعاقدت الشركة القابضة للري والصرف

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تنامي حجم التعاقدات المسندة إلى الشركة القابضة للري والصرف في الآونة الأخيرة، في ضوء مساندة الحكومة وتشجيعها المتواصل للشركة فضلا عن خطة التحديث والتطوير التي تولتها الوزارة لتأهيل مجموعة الشركات التابعة لها وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانياتها والدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية والتي أدت إلى تحقيق حزمة من الأرباح خلال الفترة الماضية.

وأضاف وزير الري، في بيان، الخميس، أن معدلات حجم الأعمال ارتفعت من 55 مليون جنيه عام 2015 إلى 360 مليون جنيه بنهاية 2018، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الشركة فائضا بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام الحالي 2017- 2018.

من جانبه أفاد المهندس مختارالمرسي، بأن الفترة الماضية شهدت إسناد العديد من الأعمال والمشروعات للشركة ومنها أعمال هيئة النقل النهري على امتداد نهر النيل، فضلا عن توقيع بروتوكول مع هيئة الثروة السمكية، وكذلك الدخول في شراكة مع المشروع الأوروبي لتنفيذ عدد من قنوات الري وأعمال تغذية لترعة حافظ بالمنيا بالتعاون مع الإتحاد الأوربي وكذلك أعمال إنشاء كوبري أبو دشيشة علاوة على إسناد حزمة جديدة من التعاقدات للشركة بلغت 82 مشروعا بقيمة 1370 مليون جنيه.

وتابع: "في مقدمة هذه المشروعات، أعمال حماية شواطىء وأعمال تكريك بحيرة العلمين الجديدة وبركة غليون ومارينا 2 وبحيرة إدكو، إضافة إلى أعمال صرف مغطى وأعمال حماية من السيول مثل سد وادي الأعقاب بأسوان وبحيرات صناعية بالأقصر وبحيرة وادي المدامود بأسوان، الأمر الي أدى إلى زيادة الإيرادات وتقليص الخسائر.

جاء ذلك خلال اجتماع الشركة اليوم برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وحضورالمهندس مختار المرسي مرجان رئيس الشركة القابضة للري والصرف والسادة أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضه وممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.