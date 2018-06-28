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    برلمانى: الـ"توك توك" مصدر رزق لملايين من الشباب ويجب تقنين أوضاعه

    03:52 م الخميس 28 يونيو 2018
    برلمانى: الـ"توك توك" مصدر رزق لملايين من الشباب ويجب تقنين أوضاعه

    النائب أحمد عبد الواحد

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون تقنين أوضاع التوك توك يستهدف القضاء على عشوائية تعريفة الركوب وعدم خضوعها لأي رقابة، لافتا إلى أن تعريفة الركوب تأثرت بارتفاع أسعار البنزين فى الفترة الأخيرة.

    وأضاف النائب، في بيان، الخميس، أن التوك توك أصبح مصدر رزق لملايين من الشباب، ما يستدعي ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون من أجل دعم هؤلاء السائقين والقضاء على البطالة بين الشباب.

    ولفت النائب إلى أن تقنين أوضاع التوك توك وإصدار تراخيص للعمل به سيحد من ظاهرة قيادة الأطفال له، والقضاء على السلوكيات السلبية التي ارتبطت به كالسرقة والخطف والجريمة.​

    توك توك مصدر رزق لجنة الإدارة المحلية أحمد عبد الواحد مشروع قانون مجلس النواب

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