بالصور- وفد من جامعة كانتربيري يزور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كتب- محمد قاسم:

استقبلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفدًا من جامعة كانتربيري، لتفعيل بروتوكول تعاون بين الجامعتين ولمناقشة سبل التعاون بينهما من أجل خدمة العملية التعليمية وتقديم الدعم للطلاب، لتخريج كوادر علمية قادرة على المنافسة وخدمة وطنها.

واستقبل الوفد الذي يرأسه الدكتور ديفيد شارفيرد، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور محمد العزازي، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة ومديرة إدارة الإتصالات والعلاقات الدولية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقال العزازي، إن اللقاء بحث إمكانية تكوين شراكة دورات تدريبية لطلبة الجامعتين، مؤكدًا أن تلك الشراكة ستعود بالنفع على الجانبين المصرى والبريطاني، وعلى الطلاب والمؤسسات التعليمية فى البلدين.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تمشياً مع توجهات الدولة من أجل تقديم تعليم عالي الجودة بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم عالميًا.

فيما أكدت دكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الإتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر، على حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وأضافت الكاشف، أنه مازال هناك مشاريع واتفاقيات ستعلن عنها الجامعة الفترة المقبلة، ولن تتوانى الجامعة وإدارتها عن توفير كل الدعم العلمي لطلابها لتخريج جيل جديد مشرف من الشباب يستطيعون تمثيل اسم بلدهم مصر في الخارج وقادرين علي المنافسة في المسابقات التعليمية.

من جانبه عبر ديفيد شارفيرد، عن سعادته بالمستوى العلمي والتعليمي المتقدم الذي تنتهجه جامعة مصر، وأثنى على فكرة التطبيق المصاحب للنظرية.

وأكد أن الجامعة تقدم نظام تعليم أكثر من متميز يجمع فيما بين مزايا التعليم خارج مصر وداخلها.

وتعهد شارفيرد، بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ كل ماهو جديد في مجال دراسة الطب والأثار، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وصاحبت الدكتورة ياسمين الكاشف، الوفد في جولة تفقدية داخل منشأت الجامعة، ومنها أوبرا جامعة مصر الذي يقدم فنون مختلفة على مسرح الأوبرا، وبعدها زار الوفد مكتبة الجامعة.