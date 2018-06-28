وكيل البرلمان: 30 يونيو نجحت في انتشال العالم العربي من الفوضى العارمة

كتبت- هند الشامي:

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية بمصر بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنها انقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء.

وأكد "وهدان" في بيان صحفي له، أن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا في 30يونيو للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام ، ومخططات تزييف الوعي والتاريخ التي حدث أيام حكم الإخوان، مؤكدًا أن 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية.

وشدد على أن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة التي لا تدخر أي جهد للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب والدولة المصري، مشيرًا إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو وقوف القوات المسلحة معها حمى مصر من مصير دول الجوار كما يحدث في سوريا واليمن ليبيا وغيرها ومن الجماعات التي تحاول نشر الفوضى والتطرف في الشرق الأوسط.

وأضاف: "نرى على أرض الواقع أن ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تحرز فقط نجاحا ملموسا على أرض مصر وحدها وإنما نجحت في انتشال العالم العربي من فوضى عارمة وتقسيم معد مسبقا من دول الشر وينفق عليه مليارات الدولارات".