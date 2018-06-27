الصحة تكشف أسباب زيادة أسعار 6 أدوية: "الوزير السابق وافق عليها"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أسباب زيادة أسعار 6 أصناف دوائية لعلاج الجلطات وضغط الدم خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه منذ تولي الدكتورة هالة زايد، حقيبة وزارة الصحة والسكان، وهي تسعي بشتى الطرق لتوفير كافة نواقص الأدوية بالسوق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزارة أن زيادة أسعار عدد من المستحضرات الدوائية الخاصة بشركة "سانوفى" جاء بعدما تقدمت الشركة بطلب للإدارة المركزية لشئون الصيدلية لتحريك سعر مستحضري "clexan، "lasilacton"، الخاصين بعلاج الجلطات وضغط الدم، وآلام الحمل، والمستخدمينفي 6 أصناف.

وأضافت أنه تبين لإدارة التنبؤ المبكر بنقص الأدوية خلال شهر فبراير الماضي أن الأرصدة بالسوق تقل عن استهلاك شهر، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة كانت قد تقدمت بطلب لزيادة سعر عدد كبير من مستحضراتها، فيما فحصت لجنة التسعير طلبات الشركة، ولم توافق إلا على تحريك أسعار المستحضران بعد اعتماد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضي في شهر مايو الماضي، نظرًا للأهمية العلاجية لهما، وحرصًا على توفير تلك المستحضرات في ذلك الوقت للمريض المصري.