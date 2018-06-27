الآثار: بدء تطوير جبال "موسى والصفصافة والوادي المقدس" في سيناء

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت اللجنة المصرية الأثرية برئاسة الأستاذ وجدي عباس نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بدء تطوير وتنمية جبل موسى وجبل الصفصافة والوادي المقدس بمنطقة جنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة العامة لآثار الوجه البحري وسيناء وبالتنسيق مع مجلس مدينة سانت كاترين ووزارة البيئة.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن اللجنة انتهت من وضع الخطط المناسبة لتطوير وتنمية هذه المناطق إضافة إلى ترميم وصيانة كنائس دير سانت كاترين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تنفيذها.

وأشار عباس في بيان له، إلى أن الخطة تتضمن تطوير مداخل دير سانت كاترين، وجبل موسى، وتحديد مسارات للزيارة وتوفير الخدمات للزائرين.

وتعد المنطقة من أهم المناطق الأثرية والتاريخية ذات الطابع الخاص، كما يعد دير سانت كاترين بجنوب سيناء من الأديرة الهامة والذي يرجع تاريخية للقرن السادس الميلادي من عهد الإمبراطور البيزنطي جوستنيان، ويحتوي الدير علي العديد من الكنائس القديمة من أهمها كنيسة التجلي الرئيسية وكنيسة العليقة والتي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي وهي النواه الأولى لإنشاء الدير فيما بعد بالقرن السادس الميلادي.