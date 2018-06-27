هدى زكريا: لم أقدم استقالتي من لجنة الدراما

كتب- محمود رمزي:

قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إنها فوجئت بتصريحات المخرج محمد فاضل، عن تقديم كافة أعضاء اللجنة استقالة لرئيس المجلس مكرم محمد احمد، أثناء وجودها في مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافة الإدمان.

وأضافت زكريا، في تصريح لمصراوي، أن المخرج محمد فاضل لم يتصل بها لأخذ موافقتها على الاستقالة الجماعية، رغم عضويتها في اللجنة، وهو الأمر الذى تحزن له بشدة، لإدارة الأمور بهذه الصورة.

كانت لجنة "الدراما" المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلنت فى بيان، أمس، تقديمها استقالة جماعية لرئيس المجلس الإعلى للإعلام.

وأعلن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، عن قبوله الاستقالة الجماعية التي تقدمت بها لجنة الدراما المنبثقة عن المجلس برئاسة المخرج الكبير محمد فاضل، وقدم لهم الشكر على جهدهم الكبير خلال الفترة الماضية.