رسميًا.. وزير التعليم يعلن موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة أتمت استعداداتها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببدء تنفيذ هذه التجربة في مصر، خاصة أن المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطي الدخل، والحكومة تعمل على تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة، التي تُعد عماد بناء المجتمعات.