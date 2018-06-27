برلماني: تقدمت بـ10 طلبات إحاطة بشأن فساد محافظة البحيرة ولم يُنظر إليها

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بـ10 طلبات إحاطة بشأن عدد من الملفات متعلقة بإهدار المال العام وشبهات الفساد، مضيفًا، أن جميع الطلبات لم يُنظر إليها، ما جعله يتقدم بطلب جديد لوزير التنمية المحلية الجديد عقب منح الحكومة الثقة لفتح هذه الملفات .

وأوضح "عمارة"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى والخسارة التي يتعرض لها، وعدم تحقيق إنجازات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة فتح هذا الملف لبحث أسباب الخسارة وسرعة وقفها، كما سبق وتقدم بطلب آخر بشأن مصنع تدوير القمامة بإدكو والحالة الفنية للمصنع وطبيعة عمل العمال المتواجدين به.

واستطرد عضو مجلس النواب أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن المحاجر بالمحافظة وكثرة ورود عدد من الشكاوى لها بشأن طبيعة عملها وضرورة إعداد ملف كامل حول الأرباح والخسائر، وآخر بشأن حوافز الإشراف لقيادات محافظة البحيرة ومديري العموم مبالغ فيها في فترة يطالب فيها رئيس الجمهورية بالتقشف.