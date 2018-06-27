ننشر نموذج إجابة امتحان الأحياء للثانوية العامة باللغة الانجليزية - صور

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كتبت- ياسمين محمد:

تداول بعض معلمي مادة الأحياء للثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان الأحياء باللغة الانجليزية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأدى طلاب شعبة العلوم بالثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء، الأحد الماضي، بـ1777 لجنة على مستوى الجمهورية.