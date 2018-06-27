مجلس جامعة القاهرة يوافق على إنشاء وحدة لإدارة المشروعات الإنتاجية

كتب- محمد قاسم:

وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء وحدة ذات طابع خاص تضم كوادر فنية مؤهلة من الخبرات الجامعية؛ بهدف إدارة العديد من المشروعات الإنتاجية والشركات، كخطوة على طريق جامعة الجيل الثالث، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إدارة متميز للوحدة من الكليات ذات الصلة.

كما وافق المجلس على إنشاء وحدة للتصنيف الدولي تتبع لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان للجامعة، الأربعاء، وافق المجلس أيضا على إضافة تخصص دقيق في الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والعقلية وصعوبات التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة والتوحد لخريجي قسم التربية الخاصة بكلية الدراسات العليا للتربية، عند التسجيل للخطة بالقسم.

كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون في مجال البرامج التعليمية وبحوث التدريب بين جامعة القاهرة (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) وجامعة باريس 1 بانتيون سوربون فرنسا.