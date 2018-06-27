بالصور.. وفد الجامعات البريطانية يزور "زويل ونيو جيزة"

كتبت- داليا شبل:

زار وفد الجامعات البريطانية، مقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أمس الثلاثاء، في إطار زيارته لمصر حاليًا، لبحث سبل التعاون العلمي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الأربعاء، اجتمع الوفد مع مجلس إدارة المدينة برئاسة الدكتور شريف صدقي، ورؤساء المراكز البحثية التابعة لها؛ للتعرف على نماذج الجامعات والمراكز البحثية في مصر وإمكاناتها التعليمية والبرامج الدراسية التي تقدمها، بحضور فيفيان سترن، مدير الجامعات الدولية بالمملكة المتحدة، وجنت بير، رئيس جامعة ليفربول، واليثيا بليجفلاور مستشار التعليم في السفارة البريطانية.

وتابعت الوزارة: "استمع الوفد البريطاني لعرض تفصيلي عن طبيعة المدينة والبرامج التي تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول وطبيعة الأبحاث والأنشطة العلمية للمدينة، وخطط المدينة المستقبلية للتوسع والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات البحثية الدولية".

وأوضح الدكتور شريف صدقي، أن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة تعليمية بحثية ابتكارية مستقلة غير هادفة للربح، تهدف إلى تحقيق دعم التعاون بين الباحثين في المجالات المختلفة وفي المعاهد المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعاون مع أفراد المجتمع والصناعة حيث تعمل المدينة في العديد من المجالات البحثية مثل مجال الطاقة، وعلوم الجينوم، وعلاج السرطان، وعلاج التهاب الكبد الوبائي، وغيرها من المجالات.

ولفت إلى أن وضع حجر الأساس لها في يناير عام 2000 وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 200 فدان.

وأضاف "صدقي"، أن مدينة زويل نشرت أكثر من 512 بحثا في العديد من الدوريات العلمية الشهيرة، وسجلت 12 براءة اختراع في المجالات الهندسية، مؤكدا سعي المدينة للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي البريطانية من أجل إحداث نهضة علمية وبحثية شاملة في مصر.