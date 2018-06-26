القوى العاملة تعلن موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

كتبت-مروة شوقي:

قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إن الوزارة أرسلت منشورًا لمديريات القوى العاملة في جميع المحافظات، باعتبار الأحد المقبل، إجازة رسمية في القطاع الخاص، تزامناً مع إصدار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بذلك للعاملين في الدولة.

وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالتالي: "يكون الأحد 1 يوليو إجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بدلًا من يوم السبت 30 يونيو، وذلك بمناسية ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف عيسى، في تصريح لمصراوي، إن منشور القوى العاملة، الذي جرى تعميمه على مستوى المديريات، اليوم الثلاثاء، يعد ملزمًا لجميع مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.