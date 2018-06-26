جامعة زويل تنظم حفل التخرج الأول لـ250 طالبا من شعبتي الهندسة والعلوم.. غدًا

كتب- محمد قاسم:

تنظم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، غدًا الأربعاء، حفل التخرج الأول لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا دفعتي "2017- 2018" من شعبتي الهندسة والعلوم، والتي تضم 250 خريجا.

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن الحفل المدينة استطاعت في سنوات قليلة من خلال طلابها المتميزون أن تسجل أكثر من 552 بحث علمي في مجلات عالمية وإقليمية وأكثر من 12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وأكدت أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر الملحة والتصدي لها، باستراتيجية بناءة تتوافق مع خطة مصر 2030 من أجل خلق جيل قادر على إيجاد حلول لكافة التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المصري، وذلك من خلال ربط مناهج البحث العلمي بالعملية التطبيقية.

ويشارك بالحفل، لفيف من المسؤولين، والشخصيات العامة وأعضاء هيئة تدريس بمدينة زويل، الدكتور شريف صدقي المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس ادارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﺎر أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الدكتورة ﻓﺎﯾﺰة أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻷﺳﺒﻖ، الدكتور ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤركزي اﻟﻤﺼﺮي، ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ -رﺋﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، سﻤﯿﺢ ﺳﺎوﯾﺮس -ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ أﻣﺒﺮﯾﺎل ﻛﻮﻟﯿﺪج ﻟﻨﺪن ورﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب ﻟﻠﻘﻠﺐ، ﻣﻨﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر -شريك مؤسس ورﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.