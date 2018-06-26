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مصر تمنع دخول دبلوماسي سويدي قادم من إسرائيل

08:42 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
مصر تمنع دخول دبلوماسي سويدي قادم من إسرائيل

منفذ طابا البري

كتب - طه عبيد:

رفضت سلطات منفذ طابا البري، اليوم الثلاثاء، السماح بدخول إدوارد سباستيان أفيناس، الدبلوماسي السويدي، الذي وصل برًا، قادمًا من إسرائيل دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، كما تقضي القواعد المعمول بها الخاصة بالمعاملة بالمثل.

وقالت مصادر، إن سلطات المنفذ أجرت اتصالًا تليفونيًا بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات الدبلوماسية، الذي أحال الأمر للسفير أيمن مشرفة، مساعد وزير الخارجية للمراسم، وتقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول الدبلوماسي السويدي لعدم حمله تأشيرة مسبقة.

إسرائيل دبلوماسي سويدي منفذ طابا البري إدوارد سباستيان أفيناس تأشيرة دخول
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