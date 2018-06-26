فيكتور رزق الله خلال زيارته الجامعة الألمانية: لابد من النهوض بالتعليم الفني

كتب- محمد قاسم ومصطفى عريشة:

زار الدكتور فيكتور رزق الله، عضو المجلس العلمي الاستشاري لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الجامعة الألمانية في القاهرة تفقد خلالها معامل كلية الهندسة المدنية ومعمل الـMNR، والحديقة الصناعية، مدينة الطاقة الشمسية.

واستقبل الدكتور إبراهيم الدميري عضو مجلس أمناء الجامعة وعميد كلية الدراسات العليا، والمهندس عبد الفتاح منصور نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة والمهندس عصام حمودة الأمين العام وعمداء الكليات بالجامعة؛ الدكتور رزق الله ووفدًا كان برفقته ضم الدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق والدكتور إيهاب لطفي الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد رزق الله، خلال الزيارة، على ضرورة النهوض بالتعليم الفني ودعم واتقان المهن الحرفية والفنية المختلفة بمصر، مشيدًا بفكرة التعليم المتوفر بالجامعة القائم على غرار التعليم الألماني الذي يعتمد على فكرة التطبيق المصاحب للنظرية.

وأكد أن الجامعة تقدم نظام تعليم أكثر من متميز يجمع فيما بين مزايا التعليم خارج مصر وداخلها ليخرج بنكهة تعلمية منفردة، وشدد رزق الله

واستعرض الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة، تاريخ نشأة الجامعة ومدى الدعم التي تلقته من الجانب الألماني لتنفيذ رؤية الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء في إنشاء أول جامعة بحثية متكاملة خارج حدود ألمانيا.

ولفت حجازي، إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على دورها الأكاديمي بل يمتد إلى خدمة المجتمعين المصري والألماني والعالمي.

جاء ذلك بحضور كل من الدكاترة مصطفى بركة مدير برنامج الهندسة المدنية، محمد زكريا جاد عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، عمرو طلعت نائب عميد كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات، ريمون الياس نائب عميد كلية هندسة وتكنولوجيا الأعلام، منى بدر ببرنامج الهندسة المدنية.

يذكر أن الدكتور رزق الله - " الملقب بالفرعون المصري " بالجامعات الالمانية الذي يعد اول استاذ جامعى يتقلد منصب نقيب مهندسى ألمانيا لدورتين متتاليتين - وُلد بالقاهرة عام 1933 فى حي "الأوبرا" حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 1958 من إحدى الجامعات الألمانية، ثم درجة الدكتوراه في 1968، وتقلّد العديد من المناصب الأكاديمية، حتى وصل إلى عمادة كلية الهندسة بالجامعة نفسها ثم نائب رئيس الجامعة.

وصمم رزق الله، مترو أنفاق هانوفر، وأكبر ميناء للحاويات في العالم، وحصل على أرفع الأوسمة في ألمانيا باعتباره الأكثر إنجازًا خلال نصف قرن.