"الوفد": تعيين فؤاد بدراوي عضوا بالهيئة العليا للحزب

كتبت - مروة الفخراني:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الهيئة العليا، قررت خلال اجتماعها المنعقد اليوم ببيت الأمة، تعيين النائب فؤاد بدراوي، عضوا بالهيئة العليا للوفد، وذلك بعد مقترح قدمه رئيس الوفد.

قال الهضيبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بدراوي، قيمة وقامة، وله تاريخ حافل داخل حزب الوفد، وقرار تعيينه جاء بالاجماع داخل اجتماع اليوم.

وأضاف أن اجتماع عليا الوفد، يناقش عدد من الأمور التنظيمية والداخليه لبيت الأمة.