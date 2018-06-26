أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

"الوفد": تعيين فؤاد بدراوي عضوا بالهيئة العليا للحزب

06:48 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
"الوفد": تعيين فؤاد بدراوي عضوا بالهيئة العليا للحزب

الدكتور ياسر الهضيبي

كتبت - مروة الفخراني:

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الهيئة العليا، قررت خلال اجتماعها المنعقد اليوم ببيت الأمة، تعيين النائب فؤاد بدراوي، عضوا بالهيئة العليا للوفد، وذلك بعد مقترح قدمه رئيس الوفد.

قال الهضيبي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بدراوي، قيمة وقامة، وله تاريخ حافل داخل حزب الوفد، وقرار تعيينه جاء بالاجماع داخل اجتماع اليوم.

وأضاف أن اجتماع عليا الوفد، يناقش عدد من الأمور التنظيمية والداخليه لبيت الأمة.

ياسر الهضيبي حزب الوفد فؤاد بدراوي

الخبر التالى:

"الأوقاف" لـ"البحوث الإسلامية": أئمة الوزارة مؤهلة للفتوى.. والإقصاء مرفوض
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان