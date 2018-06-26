أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

جهاز "الشيخ زايد" ينفذ حملات لإزالة إشغالات الباعة بمحور 26 يوليو -صور

04:01 م الثلاثاء 26 يونيو 2018
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات بالحيين "1 و11" بالمدينة، وكذلك تنفيذ حملة لإزالة مباني الروف المخالفة، في إطار تنفيذ القانون، والحرص على المظهر الجمالي، والطابع الحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهاز المدينة ينفذ حملات دورية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين على محور 26 يوليو.

مدينة الشيخ زايد إزالة إشغالات الباعة الجائلين

الخبر التالى:

بالخطوات.. كيف تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان