جهاز "الشيخ زايد" ينفذ حملات لإزالة إشغالات الباعة بمحور 26 يوليو -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة الإشغالات بالحيين "1 و11" بالمدينة، وكذلك تنفيذ حملة لإزالة مباني الروف المخالفة، في إطار تنفيذ القانون، والحرص على المظهر الجمالي، والطابع الحضاري للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهاز المدينة ينفذ حملات دورية لإزالة إشغالات الباعة الجائلين على محور 26 يوليو.