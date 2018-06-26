بالخطوات.. كيف تحجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح حجز 120 ألف وحدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي في 5 مدن جديدة، هي (أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، والعاشر من رمضان).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تسليم وحدات الإعلان العاشر سيكون بعد 30 شهرًا، وسيجري تقسيط مقدم الحجز على هذه المدة للحاجزين، تيسيرا عليهم، وتقسيط باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري المقرر.

وقال مصدر بوزارة الإسكان، إن طرح هذه الوحدات، نهاية العام الجاري؛ لأن الوزارة تستعد حاليًا لطرح، شقق إسكان اجتماعي حر، يشمل 18 ألف وحدة سكنية.

وكشف مصدر لمصراوي، عن تفاصيل التقديم في هذه الوحدات، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، على النحو التالي:

أسعار الوحدات التي يجري طرحها تبدأ من 220 ألف جنيه وحتى 230 ألف جنيه.

مقدم الحجز، غير مقرر حتى الآن، وفي الإعلان السابق وصل إلى 11 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه في الإعلان الثامن.

قيمة الدعم في الإعلان العاشر زادت إلى 40 ألف جنيه بقرار من مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بدلا من 25 جنيه، والأقساط الشهرية متوسطها 600 جنيه.

مواصفات الوحدات:

وحدات الإسكان الاجتماعي، موحدة، مساحة الوحدات تصل إلى 90 مترًا، وتسليمها كاملة التشطيب بشكل جيد، وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وتتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به شقتان.

الأوراق المطلوبة

على الحاجز قبل التقديم تجهيز مجموعة من الأوراق، تشمل:

صورة البطاقة

إيصال مرفق الكهرباء أو المياه، وليس شرطًا أن يكون باسمه.

شهادة بالدخل الشهري من جهة العمل، ولو كان من أصحاب الأعمال الحرة عليه الذهاب لمحاسب قانوني معتمد لاستخراج كشف بالدخل الشهري.

قسيمة زواج، وشهادة ميلاد الأطفال.

"برنت" من التأمينات.

طريقة التقديم:

الحجز إلكتروني على موقع صندوق التمويل العقاري، يبدأ بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد، وملء استمارة الحجز، ثم إرفاق الاستمارة وإيصال سداد مقدم الحجز وإيصال المصاريف الإدارية على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF.

شروط التقديم وطريقة التخصيص:

- لابد أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو العاملين بها.

- ألا يتجاوز مرتب الأعزب 3500 جنيه، والمتزوج 4750 جنيهًا.

- التخصيص وفقا للأولوية والتي تتضمن في المقدمة، الحاجز المتزوج ويعول، ويشمل المرأة الأرملة وتعول والمطلقة وتعول، ثم الحاجز المتقدم المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.