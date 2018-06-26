رئيس جامعة القاهرة يفتتح توسعات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، توسعات جديدة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي تتضمن طابق جديد بمبنى الكلية، يسهم في زيادة عدد القاعات الدراسية بنسبة 25%، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وأساتذة الكلية، ومحمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان.

وتأتي التوسعات ضمن خطة الكلية للارتقاء بالعملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، والحصول على الاعتماد الدولي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، خلال لقاء مع أساتذة الكلية على هامش فعاليات افتتاح المبنى، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحدى الكليات الرائدة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وتمثل قلعة علمية للدراسات الاقتصادية والسياسية المتنوعة التي تقوم عليها الدولة المصرية، كما أنها كلية قادرة على المنافسة على المستوى الدولي في مجال التخصص بما تملكه من أساتذة متميزين، وبما تقوم به من بحوث ودراسات متخصصة، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الكلية في تخريج أجيال مؤهلة للعمل في المجاليين الدبلوماسي والاقتصادي بمصر والوطن العربي، وما تقدمه من دراسات علمية متميزة لخدمة الدولة والمجتمع.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تهدف لزيادة البرامج المتميزة والساعات المعتمدة والدرجات العلمية المشتركة، وذلك في إطار العمل علي النهوض بموارد الجامعة حتى تكون قادرة على دعم التعليم المجاني، وذلك من خلال المردود المادي لهذه البرامج.