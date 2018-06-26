محافظ القاهرة: وحدة متخصصة لانتظار السيارات بشارع عباس العقاد

كتب- محمد نصار:

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن تطوير شارع عباس العقاد الذي نفذته المحافظة بتكلفة 30 مليون جنيه، على طول امتداده من شارع النصر وصولًا إلى شارع مصطفى النحاس بطول يبلغ أكثر من 2 كم، يساهم في تحسين الحركة المرورية بالشارع، والذي يشهد حركة مرورية كثيفة نظرا لطبيعته التجارية.

وأضاف عبدالحميد، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التطوير شملت توفير 4 حارات مرورية في كل جانب مع عدم تأثرها بحركة الدوران أو أماكن انتظار السيارات التي جرى تخليقها والسماح لها بالانتظار عموديا على الشارع.

ولفت المحافظ، إلى الاعتماد على توسعة الشارع بعرض 17 مترًا بدلًا من 12 مترًا، من خلال تقليل حجم الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية وتوحيد منسوبها وعرضها على امتداد الشارع بالكامل، مع إضافة اللمسات الجمالية للشارع من خلال توحيد شكل أعمدة الإنارة وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنخيل مع توفير مقاعد لجلوس المواطنين، وإنشاء منظومة بالوعات لصرف مياه الأمطار وشبكة ري للمسطحات الخضراء.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية الحفاظ على ما جرى من أعمال وفرض الانضباط داخل الشارع وعدم السماح قطعيا بالانتظار للسيارات في غير الأماكن المخصصة لها، لافتا إلى أنه يجري التنسيق حاليًا مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء وحدة لإدارة الانتظار المؤقت بشارع عباس العقاد تكون نواة لإدارة ساحات الانتظار في القاهرة تضم عدد من الشاب لهم زي موحد ويتم نشرهم على امتداد الشارع طبقًا للتقسيمات وتحصيل قيمة الانتظار طبقًا لعدد ساعات الانتظار والتسعيرة المحددة من قبل المحافظة.

وتابع: "يتم الإشراف عليها من قبل المحافظة والإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق وأجهزة الحي، على أن تبدأ الوحدة عملها فور استلام الشارع يدويًا، ويتم تعديلها إلكترونيًا خلال فترة وجيزة فور انتهاء إحدى الشركات المتخصصة من تنفيذ البرنامج الإلكتروني الخاص بإدارة الساحات، ويتم تقييم التجربة لتحديد السلبيات والقضاء عليها والإيجابيات لتعظيمها، مع توفير الأدوات اللازمة من المرور لعدم السماح قطعيًا بالانتظار خارج الأماكن المخصصة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق والنقل بالقاهرة، بالبدء في أعمال ترقيم جميع الحارات المسموح بالانتظار بها على امتداد الشارع، مع نشر اللافتات الإرشادية ومراعاة إنشاء منحدرات بالأرصفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة تغطية الشارع بالكامل بكاميرات مراقبة خاصة متصلة بإدارة المرور وقسم الشرطة وغرفة العمليات بحي شرق مدينة نصر.

وكلف المحافظ، اللواء أحمد فؤاد، السكرتير العام المساعد، برئاسة لجنة مشكلة من مأمور قسم شرطة مدينة نصر، ورئيس المباحث، ومسئول المرور بالحي، ومدير جهاز هندسة وتخطيط المرور، وأجهزة الحي، لاختيار مواقع مناسبة وملائمة لتحديدها كساحات انتظار لسيارات أصحاب المحال والسكان.

ويتضمن التكليف اختيار السياس الموجودين بالشارع، طبقًا لعدد من الاشتراطات مع تكليف الإدارة العامة للمرور بتوفير عدد 2 ونش للتواجد الدائم بالشارع لرفع أي سيارة مخالفة فورًا، مع تخصيص مكان محدد لتجميع السيارات بها وصرفها بعد سداد الغرامات المقررة.