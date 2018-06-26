جامعة الكندية تؤجل حفل افتتاح فرع العاصمة الإدارية للاثنين المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلنت الجامعة الكندية بمصر، تأجيل موعد افتتاح فرع الجامعة بالعاصمة الإدارية، إلى الاثنين المقبل الموافق 2 يوليو.

وكانت الجامعة الكندية، أعلنت الافتتاح المبدئي للجامعة بالعاصمة الإدارية الأحد المقبل، إلا أنه تصادف أن يكون إجازة رسمية.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الافتتاح الدكتور، خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة، ووفد كندي، وعدد من الشركاء الذين أنشأوا الجامعة الكندية في مصر.

وحسب بيان للجامعة الكندية، الثلاثاء، يشارك بكلمات افتتاحية خلال فعاليات الحفل كل من سوني جالون، وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والسفير جيس دوتون، السفير الكندى بالقاهرة، والدكتور علاء عبدالعزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية والدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر، كما سيتضمن الحفل فقرة مخصصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين في للتعرف على قواعد ونظام القبول والدراسة بالجامعة الوليدة.

ويشار إلى أن الجامعة الكندية في مصر بالعاصمة، تتلقى طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالعديد من البرامج الأكاديمية بها بما في ذلك: "الهندسة والتصميم والعلوم والابتكار والأعمال وريادة الأعمال"، عبر لموقع الإلكتروني uofcanada.edu.eg، كما خصصت الجامعة خطا ساخنا لتلقي الاستفسارات والأسئلة عن طرق التقديم وهو 16838.