"والي": انخفاض مشاهد التدخين في الدراما إلى 6% والمخدرات 2%- صور

كتب- مصطفى علي:

تصوير- محمود بكار:

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضي.

وأكدت والي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، عن الإدمان في المشاهد الدرامية، بمشاركة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حرصها على استمرار التواصل مع صناع الدراما لتطوير التناول الدرامى لقضية التدخين والمخدرات.

وأوضحت الوزيرة، أن المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان كشف عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2017 إلى 6% في رمضان هذا العام، أما مشاهد تعاطي المخدرات، فقد انخفضت نسبتها من 4% إلى 2%، كما خلت 4 مسلسلات تماماً من مشاهد المخدرات.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه منذ عام 2014 يتم الالتقاء بصناع الدراما، لاسيما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك للتشاور معهم بشأن نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية وإلقاء الضوء علي التناول الإيجابي لتكريمه، وكذلك رصد خطورة التناول السلبى للقضية وتداعياته على الأطفال والشباب لمراجعة هذه الأعمال والسعى نحو تلافيها إعلاءاً لمصلحة الأطفال والشباب.