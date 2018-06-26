بعد خروج المنتخب من المونديال.. برلماني يطالب برحيل اتحاد الكرة

كتب- أحمد علي:

كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، عن عقد اللجنة اجتماعا طارئا، الاثنين المقبل؛ لبحث أزمة خروج المنتخب القومي لكرة القدم، من بطولة كأس العالم في روسيا.

ووصف البطيخي، في تصريح لمصراوي، نتائج المنتخب في روسيا بـ"المخيبة للآمال"، مطالبا اتحاد الكرة بتقديم استقالته؛ حفاظا على ماء الوجه، قائلا: "من الأكرم أن يرحلوا".

وأوضح البطيخي، أنه حال رفض مجلس الاتحاد الاستقالة، سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب؛ لإجراء انتخابات جديدة للاتحاد، خاصة أنه الاتحاد الوحيد الذي لم يوفق أوضاعه وفقا لقانون الرياضة الجديد.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس أبوريدة، اهتم بتنمية الموارد، وجذب الرعاة، وتفرغ لكل شيء، ونسى التخطيط الجيد لمستقبل الكرة المصرية.

وتابع: "إحنا صعدنا كأس العالم بدعوات المصريين"، مؤكدا أن اتحاد الكرة ارتكب عدة مخالفات سيجري فتحها خلال اجتماع اللجنة، منها التأثير على معنويات نجم المنتخب، محمد صلاح، وجره لسلسلة من المشكلات، فضلا عن مخالفات بيع تذاكر المونديال في السوق السوداء، رغم مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة من خارج الاتحاد للإشراف على توزيع التذاكر.

وطالب البطيخي، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، باختيار عناصر جديدة، بعيدة عن المجلس الحالي، حال إجراء انتخابات جديدة، محذرا من إمكانية عودة أبوريدة مرة أخرى.