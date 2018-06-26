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وزير القوى العاملة يتابع صرف 20 ألف جنيه معاش مصري في إيطاليا

11:10 ص الثلاثاء 26 يونيو 2018
وزير القوى العاملة يتابع صرف 20 ألف جنيه معاش مصري في إيطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- مروة شوقي:

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لعزت عمران، المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "محمد.ر. م.ع" الذي يقيم بمحافظة الإسماعيلية، للحصول على مستحقاته التأمينية المتمثلة في معاشه الذي كان يحول له لحسابه البنكي الخاص بمصر عن طريق أحد فروع البنوك الإيطالية وتوقف الصرف فجأة بدون سبب .

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تلقى الوزير، تقرير عزت عمران، الذي أوضح فيه أن المكتب تحرك على الفور وتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس"، وتبين أن فرع البنك جرى غلقه منذ فترة، وبالتوصل إلي فرع البنك الجديد الذي نقل إليه ملف المواطن، والتأكيد على أنه على قيد الحياة، واتضح أن الحساب متجمد كمتأخرات للمواطن، والتي بلغت حوالي 20 ألف جنيه مصري.

واشترط البنك لصرف المتجمد حضور المواطن لإيطاليا للتوقيع إلكترونيا، وجرى الاتصال به وإبلاغه بالإجراءات التي تمت وضرورة حضوره والتواصل مكتب التمثيل العمالي لاصطحابه إلى فرع البنك وتذليل أي معوقات قد تقف في طريقه.

محمد سعفان القوى العاملة القنصلية المصرية بميلانو الإسماعيلية

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