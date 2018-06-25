أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

حسين زين يُعين أمل الجندي أمينًا عاما مساعدًا بـ"ماسبيرو"

11:00 م الإثنين 25 يونيو 2018
حسين زين يُعين أمل الجندي أمينًا عاما مساعدًا بـ"ماسبيرو"

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كتب- مصطفى علي:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتعيين "أمل الجندي"، أمينًا عامًا مساعدًا بقطاع الأمانة العامة بماسبيرو.

وجاء ذلك نظرا لنجاح "أمل"، في مهمتها كرئيس الشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة وتحقيقها انضباط ونجاح مالي ملحوظ في أنشطة القطاع.

يشار إلى أن منصب الأمين العام المساعد يعد من المواقع القيادية المهمة داخل التليفزيون المصري بما يسهم في نجاح منظومة العمل داخل ماسبيرو.

unnamed

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو أمل الجندي

الخبر التالى:

مجلس الدولة يشكّل لجنة لمراجعة قوانين "الصحافة والإعلام"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان