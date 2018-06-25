حسين زين يُعين أمل الجندي أمينًا عاما مساعدًا بـ"ماسبيرو"

كتب- مصطفى علي:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتعيين "أمل الجندي"، أمينًا عامًا مساعدًا بقطاع الأمانة العامة بماسبيرو.

وجاء ذلك نظرا لنجاح "أمل"، في مهمتها كرئيس الشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة وتحقيقها انضباط ونجاح مالي ملحوظ في أنشطة القطاع.

يشار إلى أن منصب الأمين العام المساعد يعد من المواقع القيادية المهمة داخل التليفزيون المصري بما يسهم في نجاح منظومة العمل داخل ماسبيرو.