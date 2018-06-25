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محيي عبيد يبحث مع وزير المالية حل مشاكل الصيادلة

10:09 م الإثنين 25 يونيو 2018
محيي عبيد يبحث مع وزير المالية حل مشاكل الصيادلة

نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد

كتب- أحمد جمعة:

بحث نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، اليوم الاثنين، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط مشاكل الصيادلة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، والدكتور أحمد صلاح الدين هلال.

وبحث اللقاء، تقديم مطالب الصيادلة التي شملت طلب النقابة بتشكيل لجنه لإعادة صياغه اتفاقيه الضرائب العامة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب، وذلك بعد زيادة الأعباء المالية على الصيدليات.

كما ناقش اللقاء، المشاكل المالية التي يعاني منها الصيادلة، ووعد وزير المالية بدراسة هذه المشاكل وسرعة البت فيها.

نقيب الصيادلة محيي عبيد وزير المالية محمد معيط

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