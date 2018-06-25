زاهي حواس: الانتهاء من تأليف اوبرا "توت عنخ آمون " قريبًا

كاتانيا- (أ ش أ):

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من تأليف اوبرا توت عنخ آمون، والتى من المقرر أن تعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2022، تزامنا مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.

وأوضح زاهي حواس- في تصريح له اليوم- أنه التقى خلال تواجده فى مدينة كاتانيا بصقلية بايطاليا مع الموسيقار الشهير ""santocono وكاتب السيناريو المعروف "zambone"، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الإيطالي لإخراج هذا العمل المهم.

وأشار إلى أنه عند رجوعه إلى القاهرة سيقوم بعرض ما تم إنجازه فى اوبرا توت عنخ آمون على الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.