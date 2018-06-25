أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

زاهي حواس: الانتهاء من تأليف اوبرا "توت عنخ آمون " قريبًا

10:11 م الإثنين 25 يونيو 2018
زاهي حواس: الانتهاء من تأليف اوبرا "توت عنخ آمون " قريبًا

زاهي حواس

كاتانيا- (أ ش أ):

أكد عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من تأليف اوبرا توت عنخ آمون، والتى من المقرر أن تعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2022، تزامنا مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.

وأوضح زاهي حواس- في تصريح له اليوم- أنه التقى خلال تواجده فى مدينة كاتانيا بصقلية بايطاليا مع الموسيقار الشهير ""santocono وكاتب السيناريو المعروف "zambone"، وذلك في إطار التعاون مع الجانب الإيطالي لإخراج هذا العمل المهم.

وأشار إلى أنه عند رجوعه إلى القاهرة سيقوم بعرض ما تم إنجازه فى اوبرا توت عنخ آمون على الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.

هذا المحتوى من

الآثار المصرية زاهي حواس توت عنخ آمون اوبرا توت عنخ آمون المتحف المصري الكبير

الخبر التالى:

عالم مصريات: استرداد 91 قطعة أثرية من إسرائيل "انتصار جديد لمصر"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان