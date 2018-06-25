أمين البحوث الإسلامية للأئمة الوافدين: التحصيل المعرفي سلاحكم ضد العنف

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الاثنين، الأئمة الوافدين من مختلف دول العالم، وأبرزها "نيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وبوركينا فاسو، وبنين، وماليزيا، والهند، وسيريلانكا" في ختام الدورة 116 للأئمة الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية.

وشدد "عفيفي"، خلال اللقاء، على أهمية التحصيل المعرفي باعتباره السلاح الأقوى لمواجهة تيارات العنف والتطرف التي تهدد السلم والأمن العالميين حاليًا.

وقال "عفيفي"، إن هناك العديد من المفاهيم والمصطلحات تستوجب قيام الأئمة والدعاة بتصحيحها، وبيان حقائق الإسلام بصورة واضحة، والتأكيد على أهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، وضرورة التعايش السلمي المشترك بين جميع الناس سواء مسلمين أم غير مسلمين، وتفعيل المشتركات الإنسانية بين الشعوب.

وأوضح، أن الأعداء في الداخل والخارج يستخدمون الاختلاف الديني و المذهبي، ما يتطلب حماية المجتمعات الإنسانية، وبيان الرؤية الإسلامية للتعامل بين الشعوب.