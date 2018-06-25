رئيس "رياضة النواب" عن "صفر المونديال": نعيش واقعًا مريرًا

كتب- إسلام ضيف:

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه توقع هزيمة مصر في الثلاث مباريات التي خاضتها مع منتخبات فرق المجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم.

وكتب "عامر"، في منشور على موقع "فيسبوك": "توقعي بهزيمة مصر في الثلاث مباريات مبني على الواقع المرير التي تعيشه كرة القدم المصرية".

الجدير بالذكر أن مصر خسرت أمام السعودية مساء اليوم الاثنين، بهدفين لواحد في ختام مواجهات المنتخبين بالمونديال بعد تأكد خروجهما.​​