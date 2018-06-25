وزير التعليم العالي: تواجد كبير للجامعات الأجنبية في مصر الفترة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا كبيرًا للجامعات الأجنبية بمصر، وأفرع لها، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالتعليم.

وأضاف "عبدالغفار"، في مؤتمر صحفي في حضور وفد من الجامعات البريطانية والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن بأحد فنادق القاهرة، اليوم الاثنين، أن التعاون مع الجامعات الأجنبية يأتي في طريق البحث عن جودة التعليم، متابعًا: "خطة 2030 للدولة تستهدف ربط سوق العمل بالخريج، وكذلك علاقته بسوق العمل والاستعداد وتأهيله داخل مصر أو خارجها".

ونوه وزير التعليم العالي، إلى توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الاثنين، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع جامعة ليفربول، التي وصفها بـ"الأعرق على مستوى العالم"، قائلًا إنه حصل نحو 8 من أساتذتها على جائزة نوبل.

وأوضح "عبدالغفار"، أن توقيع المذكرة جاء بعد جولة طويلة من المفاوضات استمرت لمدة عام، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع الجامعة بمصر سيكون خلال الفترة المقبلة.

وتابع وزير التعليم العالي، أن ما يتم اليوم، دليل على "قوة التعليم المصري، وسياسة الدولة المصرية، وخير دليل على ما تنفذه الدولة المصرية".​