رئيس قطاع الآثار يتفقد الأماكن الأثرية بطنطا -صور

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كتب ـ يوسف عفيفي:

توجّه رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى مدينة طنطا في جولة تفقدية إلى سبيل علي بك الكبير ومسجد عز العرب ومسجد المنشاوي ومسجد سيدي أحمد البدوي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع الترميم والتطوير بمناطق آثار الوجه البحري وسيناء.

وقال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن الجولة بدأت بمتابعة الإجراءات الجارية لنقل سبيل علي بك الكبير من موقعه الحالي، وعرض بعض الأماكن المقترحة لاختيار الموقع الأنسب له بما يتناسب مع قيمته الأثرية.

وسبق ونقل السبيل من موقعه بساحة جامع سيدي أحمد البدوي أثناء عملية تطويرها، ويعد سبيل علي بك الكبير الكائن بالجزيرة الوسطى بشارع الجلاء بمدينة طنطا من أهم الأماكن الأثرية التي تعود للعصور الإسلامية، أما مسجد عز العرب يعاني من سوء حالته الإنشائية، وجارٍ دراسة إمكانية وضع خطة لترميمه.

كما تفقد "مصطفى"، بحسب بيان لوزارة الآثار اليوم الاثنين، الحالة الإنشائية والأثرية لمسجد المنشاوي، والذي تم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ليكون الأثر رقم 36 بمنطقة آثار الغربية.

وشملت الزيارة تفقد أعمال الصيانة والترميم بمسجد يأحمد البدوي، ودراسة أفضل المواقع بالمسجد لإنشاء متحف مقتنيات سيدي أحمد البدوي، والموجودة حاليًا بمخزن المسجد بحيازة وزارة الأوقاف.

ويعد مسجد سيدي أحمد البدوي أكبر مساجد مدينة طنطا بشمال مصر، وبه ضريح أحمد البدوي، أحد أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية من أهل السنة.

وأنهى "مصطفى"، الزيارة التفقدية باجتماع مع قيادات الإدارة المركزية للوجه البحري وسيناء للاستماع للمعوقات التي تواجه العمل، وكيفية القضاء عليها، والالتزام بالبرامج الزمنية المعدة مسبقًا بكافة مناطق آثار الوجه البحري وسيناء.