سفير بريطانيا بالقاهرة: الجيل الجديد ثروة مصر وليس الآثار والغاز فقط

كتب- إسلام ضيف:

قال جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، إن الجيل الجديد هو الثروة الحقيقية لمصر؛ للدفع بها إلى الأمام، وليس الآثار وحقول الغاز فقط.

وأضاف "كاسن"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي حضره وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين: "بريطانيا شريك طبيعي لمصر، والبلدان لديهما أنظمة تعليمية تاريخية لا بد من تطويرها".

وتابع: "يجب أن نعطي للشباب والجيل الجديد فرصًا، ونحن نرسم طريقة التعاون مع مصر، ونرحب بالوفد الذي يزور مصر من بريطانيا، ويتحدثون مع قادة الجامعات المصرية التي وقعت خلال أكثر من سنة، لنفتح فرصًا وأبوابًا جديدة في مجال التعليم العالي والجامعات".

وأردف: "ندرس فتح فروع للجامعات العالمية في مصر، ويوجد 2000 مصري يدرس في بريطانيا، و20 ألف مصري يدرس في مصر للحصول على شهادة بريطانية".​