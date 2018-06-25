5 شروط لقبول طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2131 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 11 يونيو، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية 2018، والمتقدمين لتنسيق 2018 للالتحاق بالجامعات المصرية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ونص البند الأول من المادة الأولى: "يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها العلمي والأدبي عام 2018، والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2018-2019، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات، عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول".

ونص البند الثاني: "قبول نسبة 35% على الأكثر من إجمالي عدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية، في العام الجامعي 2018-2019، عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطلاب منتسبين، وفقًا لنظام الانتساب الموجه، وذلك بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه".

ونص القرار بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية، في البند الثالث للمادة الأولى: "يكون توزيع الـ900 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية، في شهادة الثانوية العامة المصرية 2018 (300 علوم - 300 رياضة - 300 أدبي)، ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، استثناءً من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني".

كما تضمنت الفقرة أيضًا، إعفاء الأوائل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وشمل البند الرابع، قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية، طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجة اللغات الثلاثة عن 65%، ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية".

وجاء نص البند الخامس بالنسبة لتنسيق الثانوية العامة المصرية كالتالي: "قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية، طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات، وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجة اللغات الثلاثة عن 65%، ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية".​