بالشروط والتفاصيل.. قبول دفعة جديدة بمعهد تمريض الأوقاف

كتب– محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، قبول 30 طالبة بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة، من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة للعام الجاري، لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى) بمصروفات دراسية 4 آلاف جنية عن كل عام دراسي، على دفعتين، القسط الأول بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبي وكشف الهيئة للطالبة، والقسط الثاني مع بدء الترم الثاني.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الاثنين، أنه سيجري تدريب الطالبات على أيدي أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز .

وتشمل شروط القبول:

1. القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازها الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية .

2. ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 / 10 /2018 م .

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2017-2018م .

الأوراق المطلوبة للالتحاق:

1. طلب الالتحاق .

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 500 جنيه وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض .

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة.

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة .

7. عدد 8 صور حديثة 4× 6 .

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر .

9. إيصال كهرباء حديث .

وقالت الوزارة، أن الأوراق المطلوبة، تُقدم بمقر المعهد بشارع قاسم أمين بجوار مسجد إبراهيم شرف الدين ونادي مصر للبترول في حدائق القبة بدءًا من الأحد 1 / 7 / 2018م حتى الأحد 15 / 7 / 2018م، وفي حالة اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية يتم دفع القسط الأول خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الأسماء على موقع وزارة الأوقاف الرسمي أوقاف أونلاين (ar.awkafonline.com).

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