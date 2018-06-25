"الآثار": اختيار شباب أثريين بالبرنامج الرئاسي لدعم إدارات الوزارة

القاهرة - (أ ش أ):

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الاثنين، بمجموعة من الشباب الآثريين المشاركين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج المصري الفرنسي "إسلسكا" لإعادة وتأهيل القيادات الحكومية.

وأوضح أحمد عبيد، المشرف العام على مكتب وزير الآثار، في تصريح اليوم، أن الدكتور خالد العناني حرص على إجراء حوار مفتوح مع الشباب المدربين ألقى من خلاله الضوء على كيفية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في البرنامج التدريبي، وتطبيقات مجال عملهم، وتقديم حلول وأفكار تساهم في النهوض بالمجال الأثري.

وأضاف أنه سيتم اختيار مجموعة من الشباب لإشراكهم بصورة فعالة في تدعيم الإدارات المختلفة في الوزارة من مجالات الموارد المالية والبشرية ومراكز المعلومات وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية.​