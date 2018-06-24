"حزب شفيق" يفصل عضوًا بالأمانة العامة

كتب- إسلام ضيف:

قرر حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي سابقًا، فصل عضو بالأمانة العامة للحزب بسبب خروجه عن الالتزام الحزبي، وانضمامه لحزب آخر دون تقديم استقالته من الحركة الوطنية.

وقال الحزب، في بيان اليوم الأحد، إنه تقرر فصل مصطفى ربيع، عضو الأمانة العامة الحزب نهائيًا من جميع تشكيلات الحزب، نظرًا لخروجه عن الالتزام الحزبي، وانضمامه لحزب آخر دون إخطار الحزب، ودون تقديم استقالته من الحركة الوطنية.

ونص قرار الحزب الذي حمل رقم "5": "بعد الإطلاع على قانون الأحزاب السياسية 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه علينا من الأمين العام، حيث إن مصطفى ربيع، عضو الأمانة العامة للحزب، قد خرج عن الالتزام الحزبي وأعلن انضمامه لحزب آخر دون أن يخطر الحزب أو يتقدم باستقالته من الحزب".

وأفاد القرار: "تقرر فصل مصطفى ربيع من الحزب، على أن ينفذ اعتبارًا من تاريخه".​