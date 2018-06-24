مصر والسودان تقدمان ملاحظتهما حول مقترح إثيوبيا لملء خزان سد النهضة

الخرطوم- أ ش أ:

اختتمت في الخرطوم الأحد، اجتماعات مجموعة العمل البحثية العلمية المستقلة، لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة، والتي تضم خبراء وأكاديميين من مصر والسودان وإثيوبيا، والتي استمرت لمدة يومين.

وتناول الاجتماع ملاحظات مصر والسودان حول مقترح قدمته إثيوبيا في اجتماع القاهرة السابق لطريقة ملء السد، وقد اتفقت الأطراف الثلاثة على أن تقوم مجموعة الباحثين الإثيوبيين بالرد على ملاحظات مصر والسودان في الاجتماع القادم في أديس أبابا يومي 21 و 22 يوليو المقبل.

وقال رئيس الاجتماع والجانب السوداني، المهندس خضر قسم السيد، -في تصريح صحفي-، إن روحا ودية سادت المداولات العلمية للمجموعة، اتسمت بالاستناد على الحقائق، مما مكن الاجتماع من الوصول إلى مخرجات اتفق عليها وفق الجدول الزمني والأجندة المحددة.

يذكر أن مقترح تكوين هذه اللجنة العلمية تم تقديمه في الاجتماع التساعي بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية وقادة المخابرات للدول الثلاث في الخرطوم يوم 6 أبريل الماضي، وتم تضمينه في وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي الثاني في أديس أبابا في 15 مايو الماضي، وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها بالقاهرة في الفترة 2-4 يونيو الجاري.