وزيرة الصحة لنظيرها السوداني: "مكتبي مفتوح لأي حالة إنسانية"

كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، الدكتور بحر إدريس أبوقردة، وزير الصحة السوداني، لتعزيز سبل التعاون في المجال الطبي بين البلدين، بحضور السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، والسفير حسام عيسى، مسؤول الملف السوداني بوزارة الخارجية المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول القوافل الطبية التي ترسلها مصر إلى السودان، إضافة إلى علاج المواطنين السودانيين في مصر، وتدريب الأطباء والتمريض في المستشفيات المصرية، وملف زراعة الكلى للمواطنين السودانيين بالمستشفيات المصرية.

وأضاف "مجاهد"، أن وزير الصحة السوداني طلب منح الأطباء السودانيين أولوية في التقدم للزمالة المصرية والدراسات العليا، ورحبت وزيرة الصحة بهذا الطلب، ووجهت بإعفاء 2 من الأطباء السودانيين في الزمالة المصرية من المصاريف مراعاة لظروفهم، وذلك بناءً على طلبهم.

كما رحبت وزيرة الصحة والسكان، باستقبال أية حالات إنسانية تحتاج لتدخل طبي من الجانب السوداني، قائلة: "لا تضعوا الوضع المادي عائقًا.. مكتبي مفتوح لأي حالة إنسانية".

وفي النهاية، قدم وزير الصحة السوداني التهنئة للدكتورة هالة زايد لتوليها حقيبة وزارة الصحة، وثقة القيادة السياسية بها، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، كما قدم وزير الصحة السوداني دعوة رسمية للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لزيارة جمهورية السودان.​