"الخشت" يبحث فرص التعاون مع 8 جامعات بريطانية

كتب- محمد قاسم:

زار وفد مسؤولي الجامعات البريطانية، اليوم الأحد، جامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائبه عمرو عدلي، نائب رئيس الجامعة.

وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لقاءً مع الوفد البريطاني بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، بحث خلاله فرص التعاون مع الجامعات البريطانية في مجال التعليم العالي.

وبعد نهاية اللقاء، أحيا فريق كورال طلاب جامعة القاهرة حفلًا فنيًا احتفاءً بزيارة الوفد البريطاني بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، تضمن فقرات غنائية وموسيقية.

وضم الوفد البريطاني كبار مسؤولي العلاقات الدولية والشراكة العالمية في مجال التعليم العالي بعدد من الجامعات البريطانية منها جامعات "كوفنتري، والملكة مرجريت بأدنبره، وبورتسماوث، وشرق أنجليا، وليفربول، وليشستر، وكاردييف ميتروبوليتان، وهيرتفوردشير، ومانشستر متروبوليتان".​