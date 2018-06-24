وزير الطيران المدني يبحث المشروعات المستقبلية للشركات

كتب - طه عبيد:

زار الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، المقر الرئيسي للشركة الوطنية لمصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله صفوت مسلم، رئيس الشركة، وعدد من قيادات الشركة.

بدأت الزيارة بتفقد المتحف التاريخي للشركة، ثم أعقبها اجتماعًا موسعًا مع رئيس الشركة القابضة وبعض رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

واستمع وزير الطيران المدني لعرض تقديمي عن نشاط الشركة، وكل من شركات مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومصر للطيران للسياحة والكرنك والأسواق الحرة، ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وكذلك مصر للطيران للخدمات الجوية.

وتضمن الشرح التفصيلي التعرف على أنشطة الشركات والخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى، وكذلك الأهداف والمشروعات المستقبلية المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والأعمال الجاري تنفيذها حاليًا، وجرى إطلاعه على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة العمل بهذه الشركات والحلول المقترحة.

ومن المقرر أن يستكمل وزير الطيران زيارته لمصر للطيران خلال اليومين المقبلين، للتعرف على أنشطة كل من شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، والصناعات المكملة، والخطوط الجوية وإكسبريس، والشحن الجوي.​