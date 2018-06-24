وزير القوى العاملة: نعد استراتيجية كاملة للتدريب من أجل التشغيل -صور

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قطاع التدريب من أهم القطاعات بالوزارة، والسند الرئيسي لعملية التشغيل، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية كاملة للتدريب بشكل مختلف.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالعاملين بقطاع التدريب المهني بالوزارة، اليوم الأحد.

وشدد "سعفان"، على استمرار الوزير في منصبه يعكس الجهد المبذول من جميع العاملين بالوزارة بقطاعاتها المختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع التدريب سيكون عليه حمل كبير خلال العام المقبل، باعتبار أن التدريب هو مستقبل التشغيل.

وطالب الوزير، العاملين بالقطاع أن يكون هناك تواصل بينهم وبين مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات التابعة للوزارة، بهدف تحقيق المستهدف من ذلك بتخريج الشباب من التدريب للعمل مباشرةً.