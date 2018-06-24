"الأوقاف" تكلف بإعداد خطة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

كتب - محمود مصطفى:

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد عثمان البسطويسي، مدير إدارة المساجد الأثرية، بإعداد خطة لقوافل التوعية بالقضية السكانية، وخطة للتثقيف العام من خلال الندوات، والمشاركة المجتمعية الواسعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أن وزير الأوقاف طالب "البسطويسي" بتخصيص بند ثابت بمجلة منبر الإسلام للتعريف المستمر بالقضايا الإنسانية والسكانية تحت عنوان "الأسرة والسكان"، بالتنسيق مع الدكتور حسن خليل، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم استهداف 100 لقاء توعوي كمرحلة أولى تتضاعف تدريجيًا للتوعية بخطورة المشكلة السكانية، ومع بيان أن القلة القوية خير من الكثرة التي هي كغثاء السيل، وأن أولادنا أمانة في أعناقنا، وتنظيم النسل أمر لا حرج فيه شرعًا، بل إن المصلحة الشرعية قد تقتضيه، وقد يتعين إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية، وهو ما يقتضيه ويفرضه واقعنا الراهن.

ونوهت إلى أن الأولوية في المرحلة الأولى من التوعية ستكون من خلال الاستعانة بالأئمة من أبناء القرى والنجوع المستهدفة، وسيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بهذه القضية في هذه الحملة القومية للتوعية بمخاطر الانفجار السكاني.​