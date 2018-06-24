مرتضى منصور يطالب بعقاب اتحاد الكرة بسبب المونديال.. ووزير الشباب يرد

كتب- أحمد علي:

حمَّل النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعضو مجلس النواب، اتحاد كرة القدم، مسؤولية الخلل الذي حدث خلال مشاركة مصر في كأس العالم، معتبرًا إياه السبب الرئيسي، وليس الجمهور أو وفد الفنانين والإعلاميين الذين سافروا وشجعوا المنتخب بشكل متحضر، حسب تعبيره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، والمخصص لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستغلال مشاركة مصر في كأس العالم.

وقال "منصور"، إن هناك خللًا في اتحاد الكرة، الذي ظهر بصورة مشوهة أمام المصريين، عكس الصورة المشرفة للجماهير المصرية والإعلام المصري، موجهًا حديثه لوزير الشباب والرياضة: "يجب أن تكون هناك وقفة وقرار بشأن اتحاد الكرة".

وعن عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة، تساءل "منصور"، قائلًا: "هما على راسهم ريشة، لازم قانون ينظم الموضوع ده".

وطلب "منصور" من وزير الرياضة، أن يعمل على تصحيح أوضاع اتحاد الكرة، واتخاذ الإجراءات ضد أعضاء الاتحاد، خاصة بعد ظهور بعضهم في فيديو يمتلئ بالكلمات البذيئة وغيرها من الوقائع، حسب وصفه.

ورد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بقوله: "ننتظر انتهاء مشاركتنا في كأس العالم لعدم تشتيت اللاعبين، وبعدها سنعمل على تصحيح جميع الأخطاء، ولن نسمح بوجود خطأ".​