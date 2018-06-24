غرفة السياحة بالإسكندرية تشيد بنجاح موسم العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد علي المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، بنجاح موسم العمرة دون أي معوقات قد تؤثر على الموسم مقارنة بالعام الماضي، متمنيًا أن يتلافى القطاع السياحي أي عقبات أخري خلال العام المقبل.

ودعا المانسترلي، في تصريح لمصراوي، الأحد، العاملين في القطاع السياحي إلى الاتحاد بهدف تيسير العمل ونجاح المنظومة السياحية ككل وإحداث الفارق لصالح العمل السياحي.

وأعرب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عن تفاؤله بمستقبل السياحة بعروس البحر المتوسط، في ظل الاتفاق على استقدام سياح للمدينة من اليونان وقبرص وإيطاليا، خاصة من مدينة ميلانو، وتشغيل خطوط طيران منتظمة ومباشرة بين هذه الدول والإسكندرية.

يذكر أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، قررت تنفيذ 400 ألف تأشيرة عمرة من بداية موسم العمرة في 13 جمادي ثان وحتى نهاية شهر شعبان الماضي، وذلك بنسبة 80% من الحصة المقررة عن هذا الموسم، على أن يتم تنفيذ باقي الحصة من بداية شهر رمضان الماضي وحتى نهاية الموسم بعدد 100 ألف معتمر بنسبة 20%.