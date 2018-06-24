وزارة الهجرة تطلق مبادرة "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"

كتبت- مروة شوقي:

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في 28 يوليو المقبل، أول منتدى للمصريين المغتربين الذين يقضون إجازتهم في مصر، تحت شعار "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن خاصة الجيل الثاني والثالث، وتفعيل التواصل معهم من خلال أنشطة متنوعة تساعد على تثقيف المصريين بالخارج سياسيًا ودينيًا واجتماعيًا والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد.

وأضافت، في بيان، الأحد: "يأتي ذلك من خلال الترويج لمشروعات بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية، فالمنتدى يستهدف أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه هؤلاء المصريين مع الحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى".

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى دعوة ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار.

وفي إطار ذلك، دشنت وزارة الهجرة تطبيق إلكتروني لتسجيل بيانات هؤلاء المصريين الراغبين في حضور المنتدى، مستهدفة أن يكون ذلك نواة لقاعدة البيانات التي تسعى الوزارة لإنشائها عن المصريين في الخارج، على الرابط التالي: