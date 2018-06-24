مصادر: حركة المحافظين نهاية الأسبوع والتغيير في 12 محافظة

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف مصدر حكومي مطلع، عن موعد إعلان حركة المحافظين الجديدة، وآخر التطورات فيها.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن إعلان الحركة نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح المصدر، أن الحركة ستشهد تغير 12 محافظًا، إلى جانب حركة تنقلات محدودة بين المحافظين المستمرين في عملهم.

وفي السياق ذاته، رجح مصدر بوزارة التنمية المحلية، إعلان حركة المحافظين الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وتابع المصدر، لمصراوي: "بالتأكيد حركة المحافظين لن يجري الإعلان عنها قبل الاثنين، حتى تنتهي جلسات مجلس النواب، والتي بدأت أمس السبت، وتنتهي غدًا الاثنين؛ منعا لإثارة أزمات مع نواب البرلمان والاعتراض على الأسماء المطروحة من جانب أعضاء المجلس بالنسبة لمحافظاتهم.