رئيس الوزراء يتفقد شقق العاصمة الإدارية قبل طرحها للحجز

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات وزارة الإسكان، وحدات الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، قبل أيام من طرح الوحدات للحجز.

وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مسئولي شركات المقاولات المنفذة للوحدات، وطالبهم بزيادة معدلات التنفيذ.

وحسب بيان، الأحد، قال مدبولي في الاجتماع: "هناك تكليفات رئاسية بأن يكون الحي السكني جاهزا للسكن قبل 30 يونيو 2019، ولذا كل شركة عليها الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ وحداتها، وكلها تسبق هذا التاريخ، مع ضرورة الانتهاء من أعمال الزراعة والتشجير للعمارات التى تم الانتهاء من تشطيبها".

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ الحي السكني، عمارات وفيلات، وكذا أعمال توصيل المرافق، لإجمالى الـ40 ألف فدان، والتى تمثل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن الموقف التنفيذي للحي السكني، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة: تبلغ مساحته ألف فدان، ويحتوي بداخله على 8 مجاورات بعدد 699 عمارة سكنية، بعدد 19992 وحدة سكنية وكذا 485 مبنى، بعدد 952 وحدة فيلات، وتاون هاوس.

وتابع: "يحتوي بداخله أيضا على 64 عمارة استخدام مختلط، و9 عمارات بإسكان الواحة الخضراء، والتي بدورها تحتوي الخدمات المركزية للحي، بإجمالي وحدات 23064 وحدات سكنية وتجارية، وجاري حاليا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي للعمارات بنِسَب إنجاز تتراوح من 80٪ لـ85٪، كما تجرى أيضا مرحلة التشطيبات بالمرحلة الأولي من منطقة الفيلات بنِسَب إنجاز تعدت الـ 60٪.

وأضاف: "تجرى حاليا أعمال الهيكل الخرساني لعمارات الاستخدام المختلط، والتي تشمل أماكن تجارية وإدارية وسكنية بقلب الحي السكني، وتخصيص الأرض لعدد من المدارس الخاصة وعدد من المساجد، وتجرى أعمال الحفر لمبني مجمع مطاعم Food Court بالحي السكني الثالث داخل الواحة الخضراء".